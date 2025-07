Meloni refuerza su liderazgo y popularidad tras mil días en el Gobierno de Italia

Giorgia Meloni ha celebrado los primeros mil días como primera ministra, marcando un hito, con récords importantes y prestigio internacional, pero aún le queda mucho por hacer. Contra todas las previsiones ligadas a la tradición política italiana, la líder de Hermanos de Italia ha ... logrado estabilidad política y un aumento constante del apoyo popular. Desde las elecciones generales de septiembre de 2022, su partido ha ganado tres puntos porcentuales, alcanzando el 28,81 % en las elecciones europeas de 2024 y rozando el techo del 30 % en las encuestas más recientes del verano.

«Estas cifras representan una anomalía en el panorama político italiano, donde normalmente quienes gobiernan sufren una erosión del consenso con el paso del tiempo», escribe 'La Stampa'. «A pesar de las dificultades socioeconómicas –añade el diario turinés–, Meloni ha logrado mantener una narrativa coherente, consolidando una imagen de líder moderna, pragmática, autónoma y capaz de estar a la altura tanto en el ámbito nacional como en el europeo». Al comentar los datos de 'La Stampa', la socióloga Andrea Ghisleri explica que «la ventaja de Hermanos de Italia y la coalición de centroderecha es también resultado de la debilidad estructural de la oposición, que hasta ahora no ha logrado presentar una propuesta política unificada».

Hasta la llegada de Meloni al poder, la inmigración y su gestión estuvo en el primer lugar entre las preocupaciones de los italianos. Hoy los desembarcos y la inmigración están casi a la cola de sus principales inquietudes, casi al mismo nivel que la guerra y la falta de una visión para las generaciones más jóvenes. Los italianos sienten fuertemente el peso de la inflación y la incertidumbre sobre la sostenibilidad de sus finanzas (38%); las listas de espera en la sanidad (33%); la carga de impuestos que asfixian sus carteras (26%); la delicada cuestión del empleo y el estancamiento de los salarios (23%) y la evasión fiscal (20%), según datos de 'Only Numbers'.

A la hora de hacer balance, la primera ministra destacó la creación de empleo: «En estos mil días hemos creado cada día, en promedio, más de mil puestos de trabajo permanentes para un total de más de un millón de nuevos empleados. La estabilidad es importante porque nos permite invertir en proyectos serios y no malgastarlo en bonificaciones, tener credibilidad internacional, dar seguridad a quienes invierten y llevar a cabo reformas».

Entre los 68 gobiernos de la República Italiana, desde 1946, el Ejecutivo de Giorgia Meloni será dentro de tres meses el tercero más duradero, después del socialista Craxi, que estuvo 1093 días. Solo le quedarían por superar el Gobierno Berlusconi IV (2008-2011 con 1287 días) y Berlusconi II (2001-2005 con 1412 días). Para septiembre del próximo año, los adelantaría a todos, incluidos los del Reino, y presidiría el Gobierno más longevo de la historia italiana desde 1861.

En estos mil días, la economía italiana ha superado las expectativas: Ha alcanzado un máximo histórico en empleo masculino y femenino, incluyendo empleo indefinido; la Bolsa de Milán casi se ha duplicado desde el inicio de su mandato; el crecimiento del PIB comparado con el último trimestre pre-COVID es del 6,3%, 1,5 puntos más que el de Francia, casi un 2% más que el de Gran Bretaña y un 2,5% más que el de Japón, mientras que Alemania se encuentra en cero.

'The Banker', la revista mensual del 'Financial Times', ha destacado la prudente política presupuestaria del Gobierno Meloni. No es oro todo lo que reluce. También hay sombras, como subraya la socióloga Ghisleri: «El país se encuentra dividido entre dos narrativas: la optimista del Gobierno y la crítica de la oposición, pero en el medio, como suele ocurrir, están los ciudadanos que se sienten incomprendidos y subrepresentados en sus preocupaciones. El informe del Instituto Nacional de Estadística del 2025 destaca que «más de 5,6 millones de personas viven en pobreza absoluta (el 9,7% de la población)».

En definitiva, los primeros mil días del Gobierno de Meloni han estado marcados por una consolidación de su poder y de la estabilidad, una comunicación efectiva y una resiliencia política inesperada. El Ejecutivo no ha sufrido desgaste, porque ha sabido responder a algunas de las preocupaciones de los ciudadanos.

Así lo ha hecho, por ejemplo, con la Ley de Seguridad aprobada en junio, muy criticada por la oposición, que acusó al Gobierno de «autoritarismo». En sustancia, la ley responde a la idea del Ejecutivo sobre la seguridad y el orden. «Se da un paso decisivo para la tutela de los ciudadanos», dijo Meloni. Precisamente sobre la seguridad, la Liga ha hecho una campaña con grandes carteles y estos son algunos de los eslóganes: «¿Robas en el metro? ¡Ahora acabarás en la cárcel, sin excusas!». «¿Okupas una casa? ¡Te echamos en 24 horas!«. El ayuntamiento de Roma, dirigido por Roberto Gualtieri, del Partido Democrático, ha solicitado su retirada por considerar que «los carteles contienen estereotipos relacionados con el origen étnico».