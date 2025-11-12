Suscribete a
ABC Premium

Magdeburgo logra un acuerdo para abrir su mercado de Navidad: «No nos vamos a rendir ante el terror»

«Se ha acordado una variedad de medidas para minimizar el riesgo y aumentar la seguridad», ha asegurado la alcadesa Simone Borris

El Gobierno de Alemania fija el mecanismo para pasar de una mili voluntaria a una obligatoria

Dos agentes caminan por el mercado de Navidad de Magdeburgo, todavía sin abrir
Dos agentes caminan por el mercado de Navidad de Magdeburgo, todavía sin abrir afp
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de una «reunión de crisis» con las autoridades de Sajonia Anhalt, a la que asistió el presidente regional Reiner Haselhoff, y de una «conferencia de emergencia» de tres horas de duración y a la que fueron convocados responsables de la policía, la alcaldesa de ... Magdeburgo notificó a última hora de este miércoles que se ha llegado a un acuerdo para que finalmente pueda abrir sus puertas el mercado navideño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app