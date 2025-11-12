Magdeburgo logra un acuerdo para abrir su mercado de Navidad: «No nos vamos a rendir ante el terror»

Después de una «reunión de crisis» con las autoridades de Sajonia Anhalt, a la que asistió el presidente regional Reiner Haselhoff, y de una «conferencia de emergencia» de tres horas de duración y a la que fueron convocados responsables de la policía, la alcaldesa de ... Magdeburgo notificó a última hora de este miércoles que se ha llegado a un acuerdo para que finalmente pueda abrir sus puertas el mercado navideño.

«No nos vamos a rendir ante el terror», anunció. Las más exigentes normas de seguridad, a causa del ataque del año pasado, en el que murieron atropelladas seis personas, impedía al Ayuntamiento asumir los gastos y Simone Borris había tomado la decisión de no firmar la autorización de licencia. La noticia de la cancelación del mercado de Adviento de Magdeburgo había causado una ola de reacciones en toda Alemania, donde muchos otros mercados navideños se ven en la misma situación, y una sensación de derrota entre los habitantes de Mgdeburgo.

«No podíamos dejarlo así, así que hemos llegado a un acuerdo para endurecer las medidas de seguridad, junto con la Oficina de Administración del Estado», aclaraba este miércoles Borris. «Se ha acordado una variedad de medidas para minimizar el riesgo y aumentar la seguridad. Y en la aplicación de estas medidas se podrá conceder la apertura del mercado«, dijo.

Noticia Relacionada ¿Fin a los mercados de Navidad? El temor a atentados pone en jaque a Alemania Rosalía Sánchez El mercadillo de Magdeburgo, atacado en 2024, y otros muchos en el país han sido cancelados por falta de seguridad

Borris no aclaró qué medidas concretas se tomarán, ni tampoco un marco de costes. Las nuevas exigencias incluían controles de admisión y barreras certificadas que resisten un impacto de 7,5 toneladas. También se habían detectado deficiencias en la protección de menores. Y se señalaba como responsable al Ayuntamiento y a la empresa Weihnachtsmarkt GmbH, como organizadora, que a su vez señalaba a la policía y a las autoridades como responsables de la prevención del terrorismo y las masacres.

Turnos nocturnos

«Ahora tenemos que hacer turnos nocturnos para que los detalles acordados se incorporen al concepto de seguridad y está prevista una inspección del mercado por parte de la policía para el próximo lunes, para verificar también posibles reajustes», describió Borris sobre los siguientes pasos a seguir. «La seguridad es más importante que nunca. Tenemos que cumplir con ciertos estándares, se lo debemos a la gente», declaró por su parte el presidente de la Oficina de Administración Estatal, Thomas Pleye, responsable del organismo que había considerado insuficiente el concepto de seguridad presentado por la empresa.

Después del ataque del año pasado, el Ayuntamiento de Magdeburgo recibió un amplio asesoramiento sobre medidas de seguridad para el mercado de Adviento y se revisaron los fundamentos del esquema de seguridad para la edición de 2025. Con objeto de ajustarse a los nuevos estándares de protección, por ejemplo, se habían instalado nuevos bolardos y se habían invertido unos 250.000 euros en la protección de los accesos.

«Nuestro objetivo es mantener el riesgo lo más bajo posible y la seguridad lo más alta posible», dijo la alcaldesa Borris sin precisar de dónde saldrá el resto del dinero. «Mi agradecimiento a todas las partes interesadas que participaron directa e indirectamente en las conversaciones de hoy y que contribuyeron a este resultado,gracias al cual esperamos que el mercado pueda abrir sus puertas el próximo 20 de noviembre«, celebró.

«Yo ya había perdido la esperanza, después de todas las dificultades. Por eso esta última noticia es una alivio» Gerhard Strechtel Dueño de un puesto en el mercado

«Yo ya había perdido la esperanza, después de todas las dificultades. Por eso esta última noticia es una alivio», reaccionaba en conversación telefónica con ABC Gerhard Strechtel, empleado de un puesto de salchichas ya instalado y listo para abrir en cuanto tenga el permiso correspondiente. «No se qué pensar, porque si rebajan las medidas de seguridad para poder pagarlas, quizá las personas no se sientan tan seguras. Pero aún así yo animo a disfrutar del mercado de Adviento como cada año, para no dejar que la amenaza termine con nuestra forma de vida», decía por su parte una empleada de un céntrico hotel de Magdeburgo.