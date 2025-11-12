Suscribete a
El temor a atentados pone en jaque la Navidad en Alemania

El mercadillo de Magdeburgo, atacado en 2024, y otros muchos en el país han sido cancelados por falta de seguridad

La decisión coincide con el inicio del juicio al hombre que mató a seis personas y dejó cientos de heridos

El mercado de Navidad de Magdeburgo está a la espera de recibir luz verde para abrir en las próximas fiestas
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Los puestos, que simulan galletas de pan de jengibre con tejaditos de caramelo, ya están instalados. Las guirnaldas, los bolardos, el sistema de megafonía… Todo estaba ya listo para que Magdeburgo pudiese volver a abrir su mercado navideño el primer domingo de Adviento, pero ... la alcaldesa, Simone Borris, anunció este martes la cancelación y explicó los lamentables motivos de la decisión. No ha firmado el permiso porque el concepto de seguridad presentado no garantiza al 100% la protección de los ciudadanos y los profesionales. El trasfondo es una carta de la Oficina de Administración Estatal al Ayuntamiento de Magdeburgo, en la que este concepto ha sido criticado, un año después del devastador ataque en el que murieron seis personas y varios cientos más resultaron heridas, en diciembre de 2024.

