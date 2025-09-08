Macron condena enérgicamente el atentado en Jerusalén que deja seis muertos, entre ellos un español, y más de una decena de heridos Macron condena el atentado en Jerusalén Este y reafirma que solo una solución política puede frenar la espiral de violencia en la región

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este lunes su firme condena al ataque con armas de fuego ocurrido en Jerusalén Este, en el que murieron seis personas, entre las que se incluye un ciudadano español, y más de una decena resultaron heridas. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario francés manifestó su solidaridad con las víctimas y con el pueblo israelí, en un momento de creciente tensión en la región.

«Francia condena enérgicamente el atentado terrorista que acaba de producirse en Jerusalén Este», escribió Macron, subrayando la gravedad del hecho y la necesidad de una respuesta firme frente a la violencia. El ataque, que se suma a una serie de incidentes recientes en la zona, ha generado preocupación internacional por el aumento de los enfrentamientos y la inestabilidad en el territorio.

France strongly condemns the terrorist attack that has just occurred in East Jerusalem.



I extend my deepest condolences to the families of the victims and to the entire Israeli people.



The spiral of violence must come to an end. Only a political solution will bring back peace… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2025

Macron también hizo un llamado a frenar la escalada de violencia, insistiendo en que «la espiral de violencia debe terminar». En su mensaje, el presidente francés reiteró que solo una solución política puede devolver la paz y la estabilidad a todos los pueblos de la región, en línea con la postura tradicional de Francia de apoyar negociaciones diplomáticas para resolver el conflicto israelí-palestino.

El atentado ha sido condenado por varios líderes internacionales, y se espera que en los próximos días se intensifiquen los llamados a la calma y al diálogo. Mientras tanto, las autoridades israelíes continúan investigando el ataque, que ha dejado una profunda huella en la comunidad local. La declaración de Macron refuerza el compromiso de Francia con la lucha contra el terrorismo y con la búsqueda de una paz duradera en Oriente Medio.

Más temas:

Emmanuel Macron