Lula insta a Trump a levantar los aranceles sobre productos brasileños

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha instado este domingo a su par estadounidense Donald Trump levantar los aranceles sobre los productos brasileños, durante una reunión celebrada en Malasia, según ha indicado el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. El ministro ... Mauro Vieira indicó a periodistas que Trump y Lula instruyeron a sus equipos iniciar este mismo domingo las negociaciones sobre los aranceles de 50% que Estados Unidos impuso a las exportaciones brasileñas. Los dos mandatarios se reunieron al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en Kuala Lumpur.

En el encuentro, Lula «renovó la solicitud brasileña de suspensión de las aranceles impuestas a las exportaciones brasileñas durante el proceso de negociación» entre los dos países, asegura Vieira. «El presidente Trump declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo (domingo) una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente», según el ministro.

El jefe de la diplomacia brasileña ha indicado además que Lula solicitó a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, su esposa y otros ciudadanos del país. Dicha ley permite al Gobierno estadounidense sancionar a individuos que considera vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción.

El juez Moraes estuvo involucrado en el proceso judicial que llevó a la condena del expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar impedir la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022. La condena de Bolsonaro, amigo personal de Trump, llevó al mandatario estadounidense a imponer los aranceles de 50% a Brasil.

Vieira ha insistido en que esa medida comercial «no es justa» porque Brasil tiene un déficit en su balanza comercial con Estados Unidos: «Vamos a tener negociaciones con el objetivo de suspender los aranceles porque son aplicados a un país que no tiene un superávit con Estados Unidas, y no es justa la imposición de ese arancel».