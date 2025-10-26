Suscribete a
Lula insta a Trump a levantar los aranceles sobre productos brasileños

El presidente sudamericano incita a su homólogo estadounidense a suspender también la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y su esposa

Lula da Silva confirma que será candidato en las elecciones de Brasil de 2026: «Tengo la misma energía que tenía a los 30»

El presidente Trump participa en una reunión con su homólogo brasileño, Lula da Silva, en los márgenes de la cumbre del ASEAN en Malasia REUTERS

AFP

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha instado este domingo a su par estadounidense Donald Trump levantar los aranceles sobre los productos brasileños, durante una reunión celebrada en Malasia, según ha indicado el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. El ministro ... Mauro Vieira indicó a periodistas que Trump y Lula instruyeron a sus equipos iniciar este mismo domingo las negociaciones sobre los aranceles de 50% que Estados Unidos impuso a las exportaciones brasileñas. Los dos mandatarios se reunieron al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en Kuala Lumpur.

