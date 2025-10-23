Suscribete a
ABC Premium
Directo
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo
Última hora
El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»

El Supremo brasileño publica la condena de Bolsonaro y abre el plazo para la apelación

El principal recurso de los abogados son los llamados 'embargos de declaración', un instrumento legal que permite a los abogados señalar omisiones o contradicciones en los votos emitidos por los jueces de la Corte

Lula da Silva, candidato por cuarta vez, en las elecciones de Brasil de 2026: «Tengo la misma energía que tenía a los 30»

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el pasado mes de agosto sale del hospital DF Star tras somerse a un examen médico
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el pasado mes de agosto sale del hospital DF Star tras somerse a un examen médico efe
Verónica Goyzueta

Verónica Goyzueta

Correspnosal en Sao Paulo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tribunal Supremo brasileño publicó la decisión final que condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones ... de 2022. El documento, de cerca de 2.000 páginas, abre la vía del proceso al calendario de recursos y da un plazo de cinco días hábiles a la defensa del ultraderechista y de los otros siete condenados del llamado 'núcleo crucial' para apelar a la sentencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app