EE.UU. también atacará al narco en suelo colombiano y venezolano

Trump amenaza con ampliar la fase naval y Maduro advierte que tiene 5.000 misiles rusos

EE.UU. militariza el Caribe y apunta a un Maduro acorralado

El Ejército de EE.UU. ha hundido dos presuntas narcolanchas en el Pacífico en menos de 24 horas
El Ejército de EE.UU. ha hundido dos presuntas narcolanchas en el Pacífico en menos de 24 horas
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Estados Unidos extenderá los ataques contra las redes de narcotráfico también en tierra firme tras una serie de operaciones letales contra lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. El presidente Donald Trump dijo el miércoles desde el Despacho Oval que los cárteles intentarán ... desplazar sus rutas por tierra tras el cerco naval y que «serán golpeados también en tierra». La Casa Blanca defiende el uso de fuerzas armadas para estas operaciones y afirmó que el presidente dispone de autoridad legal suficiente para actuar sin autorización previa del Congreso, aunque adelantó que más adelante informará al legislativo.

