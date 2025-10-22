Suscribete a
El Ejército de EE.UU. hunde frente a las costas de Colombia en el Pacífico una supuesta lancha con droga

Dos «narcoterroristas» que se encontraban a bordo murieron a causa del ataque, según el jefe del Pentágono

Un nuevo ataque militar de EE.UU. a una narcolancha en el Caribe deja por primera vez supervivientes

El Ejército de EE.UU. ha atacado otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, por primera vez frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, ... según ha informado el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en un mensaje en x.com.

