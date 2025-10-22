El Ejército de EE.UU. hunde frente a las costas de Colombia en el Pacífico una supuesta lancha con droga

El Ejército de EE.UU. ha atacado otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, por primera vez frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, ... según ha informado el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en un mensaje en x.com.

En el ataque, ocurrido en la noche de este martes, murieron dos personas que se encontraban a bordo del navío, «narcoterroristas», en palabras de Hegseth. Es el primer ataque que no se produce en aguas caribeñas, donde el Gobierno de Trump ha tomado la justicia por su mano en los siete ataques anteriores contra embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Esta campaña, que ya se ha cobrado varias decenas de vidas, comenzó el pasado 2 de septiembre contra una narcolancha provinente de Venezuela.

«Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos», se lee en el mensaje oficial, que va acompañado de un vídeo en el que se ve una pequeña lancha explosionar y arder posteriormente. «Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida», ha asegurado.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

«Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia», ha afirmado el jefe del Pentágono.

En anteriores ocasiones, ha sido el propio Trump quien se ha encargado de justificar estos ataques y acusa a Nicolás Maduro, presidente en Venezuela, y su Gobierno de introducir droga indirectamente en EE.UU. Sin embargo, este ataque cerca de las costas de Colombia se produce en un momento de choque diplomático directo entre Gustavo Petro, presidente Colombiano, y el propio Trump.