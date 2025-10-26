China y Estados Unidos culminan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi

El acuerdo comercial entre China y Estados Unidos está más cerca. Sus equipos negociadores han mantenido una reunión este domingo en Kuala Lumpur, que han abandonado con sensaciones positivas y la «estructura preliminar» de un entendimiento, todo listo para el encuentro del próximo jueves ... entre Donald Trump y Xi Jinping.

La comitiva china ha descrito la postura de EE.UU. como «dura», mientras que China se ha mantenido «firme» en la defensa de sus «intereses y derechos», pero uno y otro han manifestado que «la esencia de las relaciones económicas y comerciales es el beneficio mutuo», según el viceministro de Comercio, He Lifeng, lo que ha resultado en un «consenso preliminar».

Su contraparte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha coincidido en la valoración: una conversación «constructiva» para fijar una «estructura muy sustancial».

Esta avenencia viene a superar el sobresalto producido hace dos semanas, cuando China anunció por sorpresa nuevas y profundas restricciones a la exportación de sus tierras raras, materiales esenciales para la industria global, cuya producción monopoliza. En respuesta, el presidente Donald Trump amenazó con cancelar su cita con Xi e imponer nuevos aranceles del 100%.

Las tierras raras ya se habían convertido en el principal escollo entre China y EE.UU. tras la cumbre celebrada en Ginebra a mediados de mayo. En aquel primer acercamiento, ambos lados tantearon una tregua a la guerra comercial que había elevado los aranceles estadounidenses al 145% y los chinos al 125%. Dicho embargo oficioso amenazaba con aniquilar los intercambios entre las dos primeras economías del mundo, valorados el año pasado en 650.000 millones de dólares (558.000 millones de euros). La tregua circunstancial, por tanto, parece haber prevalecido de momento en espera de una solución estructural.

Cada uno ha acudido a la mesa, por tanto, con su propia lista de agravios. El negociador chino, Li Chenggang, ha asegurado que ambas partes han comentado controles de exportaciones, aranceles recíprocos, colaboración en materia de fentanilo, la controversia sobre las navieras e incluso una posible «expansión del comercio bilateral». El representante comercial Jamieson Greer, por su parte, ha mentado tierras raras –«por supuesto»– y una extensión de la tregua.

«Fue una conversación amplia sobre todo tipo de temas», ha detallado el estadounidense. «Dedicamos mucho tiempo anoche, dedicamos mucho tiempo esta mañana. Hablamos sobre una estructura. Creo que estamos avanzando hacia los últimos detalles del tipo de acuerdo que los líderes pueden revisar y decidir si quieren hacer juntos».

Gira asiática

En palabras de Bessent, una «estructura muy exitosa» para una «reunión productiva entre los líderes». Todo, aunque sin que medie el más mínimo detalle, queda pues visto para sentencia: la reunión de este jueves que Trump y Xi mantendrán, a priori, en Gyeongju, la ciudad surcoreana que alberga la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el primer cara a cara entre ambos líderes desde que el estadounidense regresara a la Casa Blanca.

Trump ha aterrizado este domingo en Kuala Lumpur para iniciar una gira asiática de cinco días que le llevará a participar en la cumbre de Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y visitar Japón antes de poner rumbo a Corea del Sur, donde se verá con Xi. «Creo que vamos a lograr un acuerdo con China», proclamaba hoy a su llegada.