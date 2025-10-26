Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

China y Estados Unidos culminan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi

Los equipos negociadores de ambos países celebran un encuentro en Kuala Lumpur que deja atrás el último sobresalto de las restricciones chinas a sus tierras raras

Las ventas de China a EE.UU. caen un 33% pese a la tregua en la guerra comercial

Las delegaciones de EE.UU. y China han mantenido una nueva reunión bilateral en Malasia REUTERS
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

El acuerdo comercial entre China y Estados Unidos está más cerca. Sus equipos negociadores han mantenido una reunión este domingo en Kuala Lumpur, que han abandonado con sensaciones positivas y la «estructura preliminar» de un entendimiento, todo listo para el encuentro del próximo jueves ... entre Donald Trump y Xi Jinping.

