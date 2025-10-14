Suscribete a
José Daniel Ferrer: «Mi intención es que podamos regresar lo más pronto posible para ponerle fin a la tiranía»

Junto a su esposa y sus dos hijos más pequeños, Ferrer llegó a Miami poco antes tras ser forzado al exilio por el régimen cubano

El disidente cubano José Daniel Ferrer habla durante una conferencia de prensa tras ser obligado a exiliarse en Miami, Florida Marco BELLO / AFP
Camila Acosta

Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

«Mi intención es continuar dando mi modesto aporte en la búsqueda de la mayor unidad y efectividad, dentro y fuera de Cuba. Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera. También es mi intención que podamos regresar lo más pronto posible para ponerle ... fin a la tiranía», afirmó el líder opositor cubano José Daniel Ferrer García este lunes durante conferencia de prensa en la sede de la Fundación Cubano Americana.

