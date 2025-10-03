Suscribete a
El disidente encarcelado José Daniel Ferrer acepta abandonar Cuba

El opositor, en prisión desde 2021, lo ha hecho con «el honor en alto», sin aceptar los chantajes, abusos y condiciones humillantes que el régimen le impone

El Gobierno cubano quiere que haga declaraciones públicas en las que pida a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba y a la Iglesia Católica que inicien un diálogo

José Daniel Ferrer, líder de la disidencia cubana, tras ser excarcelado: «Lucharé hasta el último aliento por la libertad de mi país»

El disidente encarcelado José Daniel Ferrer acepta abandonar Cuba
reuters
Camila Acosta

Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, encarcelado desde julio de 2021, reveló que ha aceptado exiliarse junto a su familia, pero con «el honor en alto», sin aceptar los chantajes, abusos y condiciones humillantes que el régimen le impone.

La decisión se ... dio a conocer este viernes en la página de Facebook con su nombre administrada por sus familiares, mediante la publicación de una carta que el opositor logró enviar desde la prisión de Mar Verde, en la provincia de Santiago de Cuba, y fechada el 10 de septiembre con la indicación de publicarla «de inmediato».

