EE.UU. deporta a La Habana a «La bestia», una juez cómplice de la represión cubana

«La bestia», así llamaban a Melody González Pedraza debido a su proceder durante los juicios: «juzgaba sin piedad, era mala, un demonio»

El régimen cubano acumula 18.000 millones de dólares con el país en la miseria

Foto de la jueza cubana distribuida por las redes sociales
Camila Acosta

Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

Estados Unidos deportó este jueves a la exjueza cubana Melody González Pedraza, conocida por haber dictado sentencias contra jóvenes en la Isla en procesos cuyas familias han denunciado como «farsas». La funcionaria permaneció 484 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y ... Control de Aduanas (ICE) y llegó a La Habana en un vuelo que trasladó además a otros 135 migrantes irregulares. Su deportación ocurrió tras perder en mayo pasado la apelación contra la orden de expulsión emitida por un juez de inmigración estadounidense.

