Nuevo ataque a una narcolancha en plena polémica tras rematar el Ejército de EE.UU. a dos traficantes

Un vídeo mostrado a diputados y senadores en el Capitolio recoge que dos supervivientes del primer ataque estadounidense en el Caribe intentaban voltear su embarcación volcada cuando un segundo ataque los alcanzó y remató. El almirante Frank M. Bradley, responsable del operativo, pasó una ... jornada entera en reuniones a puerta cerrada para explicar la operación del 2 de septiembre, que incluyó cuatro ataques concretos y dejó 11 muertos.

Esa operación forma parte de una campaña militar ordenada por la Administración Trump contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. Desde su inicio se ha atacado a más de veinte embarcaciones y han muerto más de ochenta personas. El Pentágono anunció el 4 de diciembre un nuevo ataque en el Pacífico oriental, con cuatro fallecidos, alegando que los ocupantes eran traficantes.

El golpe, dirigido por el secretario de Defensa Pete Hegseth y ejecutado por el Mando Sur, tuvo como objetivo una embarcación que, según la evaluación del mando militar, era operada por una organización designada como terrorista y transportaba narcóticos a lo largo de una ruta conocida de tráfico en el Pacífico oriental, hacia México.

El ataque se produjo mientras aumenta la indignación del Capitolio sobre la operación realizada el 2 de septiembre, cuando aquella embarcación fue alcanzada dos veces y murieron los dos supervivientes del primer impacto. El Gobierno afirma que el segundo ataque fue ordenado por el almirante Bradley y que se ajustó al derecho de los conflictos armados, mientras que opositores consideran ilegal disparar contra personas naufragadas o no combatientes.

El Congreso investiga el caso

Tras ver el vídeo de aquel incidente, varios legisladores demócratas afirmaron que los supervivientes estaban en situación de extrema vulnerabilidad y cuestionaron la legalidad del segundo ataque, afirmando que deberían haber sido asistidos, rescatados y en todo caso juzgados. Pidieron que se investigue el operativo y que el Pentágono publique la grabación íntegra. Legisladores republicanos, entre ellos el senador Tom Cotton y el diputado Rick Crawford, ambos republicanos, defendieron en cambio la actuación de Bradley y sostuvieron que los cuatro ataques del 2 de septiembre fueron legales.

Durante las reuniones, surgieron versiones contradictorias sobre si el secretario de Defensa, Hegseth, dio una orden verbal previa para «matar a todos los ocupantes» de la embarcación. Funcionarios que estuvieron en los encuentros afirmaron que Bradley confirmó la existencia de esa instrucción, mientras que el propio almirante trasladó a algunos legisladores que no hubo tal orden. El Pentágono no ha autorizado entrevistas con Hegseth ni ha difundido el vídeo del operativo.

El almirante Bradley consideró a los dos supervivientes como objetivos válidos al estimar que podían pedir ayuda y continuar su misión, según explicaron legisladores republicanos. Expertos en derecho de guerra recordaron que las normas del Pentágono prohíben atacar a personas naufragadas o incapacitadas. Un diputado que vio el vídeo afirmó a The Washington Post que no quedaba embarcación operativa, sino solo restos del casco, y que los hombres se aferraban a una pequeña parte del naufragio.

Investigación formal

Bradley, veterano de operaciones especiales, participó en varias sesiones informativas a lo largo de unas ocho horas, en las que también estuvo presente el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Varios legisladores señalaron que estas reuniones podrían ser el inicio de una investigación más formal, que puede ser problemática para la Casa Blanca.

El caso ha reactivado investigaciones en comisiones bipartidistas del Congreso sobre la legalidad de la campaña, mientras grupos de derechos humanos alertan de posibles ejecuciones extrajudiciales. La familia de un pescador colombiano fallecido en septiembre presentó una queja ante un organismo regional alegando que resultó muerto por error en un ataque estadounidense. El nuevo bombardeo coincide con el aumento de activos militares de Estados Unidos cerca de la costa de Venezuela, en un contexto en el que el presidente Trump ha advertido de posibles ataques en tierra y el régimen de Nicolás Maduro acusa a Washington de intentar forzar un cambio de régimen.