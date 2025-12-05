Suscribete a
España va al grupo H, mismo bombo con el que logró su primera estrella en 2010

Un vídeo revela que EE.UU. remató en un segundo ataque a dos náufragos en el Caribe

Las imágenes desatan un choque político en el Capitolio y aceleran la investigación sobre la campaña de Trump, en plena polémica por una supuesta orden para «matar a todos» y por nuevos bombardeos cerca de Venezuela

Trump dio de plazo a Maduro hasta el viernes para dejar el poder en Venezuela

Nuevo ataque a una narcolancha en plena polémica tras rematar el Ejército de EE.UU. a dos traficantes
David Alandete

Un vídeo mostrado a diputados y senadores en el Capitolio recoge que dos supervivientes del primer ataque estadounidense en el Caribe intentaban voltear su embarcación volcada cuando un segundo ataque los alcanzó y remató. El almirante Frank M. Bradley, responsable del operativo, pasó una ... jornada entera en reuniones a puerta cerrada para explicar la operación del 2 de septiembre, que incluyó cuatro ataques concretos y dejó 11 muertos.

