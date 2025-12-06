Suscribete a
Norris y Verstappen se juegan la pole en la batalla final por el título

El Instituto Nobel Noruego asegura que María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

A la líder opositora venezolana se le concedió el galardón por su lucha en favor de una transición democrática en el país

La marcha global por el Nobel de la Paz y la libertad que no podrá celebrarse en Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado
Susana Gaviña

Madrid

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, estará en Oslo la semana que viene para recibir el premio Nobel de la Paz, según ha asegurado este sábado el director del Instituto Nobel a Afp.

«Estuve en ... contacto con la señora Machado esta noche (por el viernes) y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia», afirmó Kristian Berg Harpviken. «Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá», añadió en un mensaje a la citada agencia de noticias.

