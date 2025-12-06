El Instituto Nobel Noruego asegura que María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, estará en Oslo la semana que viene para recibir el premio Nobel de la Paz, según ha asegurado este sábado el director del Instituto Nobel a Afp.

«Estuve en ... contacto con la señora Machado esta noche (por el viernes) y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia», afirmó Kristian Berg Harpviken. «Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá», añadió en un mensaje a la citada agencia de noticias.

La posibilidad de que la líder opositora de 58 años participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes. En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada «fugitiva» si abandonaba el país para recibir su premio pues estaba acusada de varios delitos.

A Machado se le concedió el Nobel el 10 de octubre por su lucha en favor de una transición democrática en Venezuela.

La última vez que Machado participó en un acto público fue el pasado 9 de enero, un día antes de la investidura de Maduro, tras proclamarse vencedor de las elecciones del 28 de julio de 2024. Una victoria fraudulenta -no presentó las actas- que no fue reconocida por numerosos organismos internacionales. El 9 de enero, la líder opositora fue retenida durante varias horas por agentes del régimen chavista, y finalmente liberada. Desde entonces, no ha participado de manera presencial en ningún acto, por lo que de confirmarse su viaje a Oslo, será el primero.

Un momento difícil

Su presencia o no en la capital noruega se ha convertido en una gran incógnita, que parece haber desvelado el Instituto Nobel. Sin embargo, desde el entorno más cercano de la líder opositora nadie ha querido confirmar la noticia. A los problemas de seguridad para salir de Venezuela se sumarían los de poder regresar y entrar al país. Quedarse fuera de Venezuela no es una opción para la oposición.

«Nuestro deseo es que María Corina Machado esté en Oslo, así lo anhelamos los venezolanos. Bien sabemos que estamos en una coyuntura muy compleja y que ella ha asumido una inmensa responsabilidad como líder indiscutible de la resistencia civil en pos de la liberación de Venezuela», ha declarado a ABC Antonio Ledezma, exalcalde y coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado y Edmundo González, que vive exiliado en Madrid.

«Lo que ella haga, en uno u otro sentido, cuenta de antemano con la comprensión de los ciudadanos venezolanos quienes nos emocionamos de solo imaginarnos verla recibiendo ese premio que es de todos, pero también estamos conscientes del rol que María Corina Machado debe seguir jugando dentro del territorio nacional», ha subrayado.

Presencia de otros presidentes

Quienes sí han confirmado su viaje a Oslo, para acompañar a Machado y por invitación expresa de ella, han sido los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Paraguay, Santiago Peña. También asistiría, de confirmarse la presencia de Machado, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien condiciona su viaje a la asistencia de la líder opositora. Segun Infobae, el viaje de Milei a Oslo estaría agendado para el martes 9 de diciembre. También ha confirmado su presencia la congresista republicana de EE.UU. María Elvira Salazar.

No faltará tampoco a la cita el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, ganador de las elecciones de 2024 -según las actas recopiladas por la oposición- y que se vio forzado a exiliarse el pasado mes de septiembre. Desde entonces vive en Madrid. A pesar de ello, la presión del régimen chavista sobre el opositor no ha cesado, ensañándose con su familia. El pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura presidencial- era detenido en Caracas, por agentes de Maduro, Rafael Tudares. Desde ese día, ni su abogado ni su familia ha tenido acceso a él. Acusado de varios cargos, el régimen le habría sentenciado, en un juicio «clandestino», a 30 años de cárcel, según denunció esta misma semana su esposa, Mariana González.

La confirmación de la presencia de María Corina Machado se produce horas antes de que se celebre una marcha por la Paz y la Libertad, convocada por el partido Vente Venezuela, que lidera Machado, como antesala a los actos de entrega del galardón en Oslo. El acto se celebra en casi un centenar de ciudades de 24 países.