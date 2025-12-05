Suscribete a
«¿De verdad vamos a parar nosotros a los rusos?»: miles de jóvenes alemanes protestan contra la nueva mili

Más del 60% de los menores de 25 años se oponen a la reintroducción del servicio militar en el país

El Parlamento alemán aprueba el servicio militar voluntario y abre la puerta al obligatorio ante la amenaza de Rusia

Miles de jóvenes protestan contra el servicio militar obligatorio en Berlín
Miles de jóvenes protestan contra el servicio militar obligatorio en Berlín
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Decenas de miles de jóvenes alemanes protestaron este viernes en las capitales de los Bundesländer contra el nuevo servicio militar, más perplejos que enfadados. «¿Pero es que alguien piensa de verdad que si vienen los rusos los vamos a parar nosotros?», preguntaba megáfono ... en mano Gustav, alumno de 16 años con una camiseta de Los Vengadores de Marvel.

