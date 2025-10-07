Suscribete a
El régimen cubano castiga al opositor Ferrer por filtrar la negociación para que se exilie de la isla

Este lunes prohibió la visita a la cárcel de su esposa, que fue retenida en el interior de una patrulla bajo condiciones extremas de calor

El hecho de que el disidente cubano no acepte las condiciones que quiere imponerle el Gobierno de Díaz Canel podría descarrilar su salida del país

EE.UU. deporta a La Habana a 'La bestia', una juez cómplice de la represión cubana

José Daniel Ferrer y su esposa Nelva I. Ortega Tamayo, en una imagen de archivo
Camila Acosta

Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

La esposa de José Daniel Ferrer García, líder opositor y preso político cubano, Nelva I. Ortega Tamayo, fue detenida este lunes por la policía y oficiales de la Seguridad del Estado a las afueras de la prisión de Mar Verde, en Santiago de ... Cuba. Ortega Tamayo había decidido plantarse en el penal ante la negativa de las autoridades de concederle la visita para ver a su esposo.

