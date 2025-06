Jamenei designa sucesores mientras Israel sigue eliminando altos mandos de Irán

La guerra lanzada por Benjamin Netanyahu contra Irán entra en su segunda semana e Israel se prepara para «una larga campaña», según el jefe del Ejército, general Eyal Zamiri. Tras el lanzamiento de cientos de misiles en los primeros ocho días, la Guardia Revolucionaria ... iraní anunció que los drones lideraron la respuesta, lanzó 40 y uno de ellos logró superar por primera vez la defensa enemiga e impactó en Beit She'an, sin causar daños personales, pero sí materiales. Los israelíes bombardearon un día más por todo Irán: entre sus objetivos estuvo la planta nuclear de Isfahán, y Alí Jamenei, en su búnker de máxima seguridad, habría designado a tres clérigos de alto rango para sucederle como Líder Supremo en caso de asesinato, según reveló 'The New York Times'.

Además de los ataques aéreos, Israel mantiene la capacidad de llevar a cabo asesinatos selectivos de altas figuras del régimen, lo que volvió a demostrar el grado de infiltración del Mossad. Los israelíes mataron a tres nuevos altos cargos militares de la Guardia Revolucionaria y a otro científico del programa nuclear, junto a su esposa.

El Ejército hebreo aseguró haber eliminado a Saeed Izadi, «comandante que financió y armó a Hamás en preparación para el ataque del 7 de octubre de 2023». Los militares también revelaron el nombre de Behnam Shahriyari, comandante de la unidad de transferencia de armas de la Fuerza Quds, quien, según afirmó, era responsable de proporcionar armas a Hizbolá y Hamás.

Noticia Relacionada ¿Caerán los ayatolás? El incierto camino hacia un cambio de régimen Carlota Pérez Expertos y opositores avisan de la dificultad para reemplazar a la república islámica y recuerdan Irak y Libia como ejemplos de caos e inestabilidad tras un derrocamiento

Como le ocurrió a la milicia chií libanesa en verano, ahora la Guardia Revolucionaria, el cuerpo paramilitar creado para velar por la revolución, sabe que tiene al enemigo dentro y no para de recibir golpes directos en su cúpula de mando. El Líder Supremo, de 86 años, no es ajeno a esta situación y, según desveló 'The New York Times', trabaja desde su escondite en la sucesión de los mandos militares y de su propio puesto.

Benjamin Netanyahu e Israel Katz, ministro de Defensa, le han amenazado de muerte, aunque su desaparición generaría un grave problema en el futuro próximo de cara a un posible acuerdo, ya que es la persona que tiene la última palabra.

Golpe a las plantas atómicas

Pese a los duros golpes sufridos, la sensación es que la cadena de mando todavía funciona en Irán y no hay señales de desmoronamiento del sistema. La respuesta a Tel Aviv llega cada día con drones y misiles, aunque los israelíes hablan de «grandes avances» y aseguran haber logrado neutralizar la mitad de las lanzaderas, lo que explicaría la disminución de los ataques con misiles. El portavoz del Ejército judío confirmó que «hemos logrado desmantelar una gran cantidad de sus lanzaderas, lo que ha creado un cuello de botella, les estamos dificultando el ataque hacia Israel. Dicho esto, quiero decir que el régimen iraní obviamente aún tiene capacidad».

A la espera de la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra, los medios israelíes siguieron minuto a minuto los movimientos de los varios bombarderos B-2, que despegaron de una base en Estados Unidos. Estos son los aviones capaces de transportar las bombas antibúnkeres de 13.600 kilos que Israel no tiene y pretende emplear contra las instalaciones nucleares subterráneas de Irán en Fordo.

Hasta que se produzca ese bombardeo, los israelíes se centran en el resto de plantas atómicas y bombardearon por segunda ocasión las instalaciones nucleares de Isfahán, en el centro del país.

El viceministro de Salud iraní, Ali Jafarian, aseguró que se están preparando para atender a las víctimas que sufran los efectos de los continuos ataques israelíes a las instalaciones nucleares, en caso de cualquier fuga.

La guerra va mucho más rápido que la diplomacia, incapaz de frenar la escalada de tensión. Las conversaciones del viernes en Ginebra entre Irán y el E3, formado por el Reino Unido, Alemania y Francia, no lograron ningún avance y no se fijó fecha para una nueva reunión. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, se mostró abierto a un mayor diálogo, aunque dejó claro que no tienen interés en retomar la negociación con Estados Unidos mientras Israel continúe sus ataques. Pronto los estadounidenses pueden unirse a los israelíes, lo que terminará de enterrar cualquier posibilidad de una salida negociada y extenderá la guerra a toda la región.