Israel mata en un ataque aéreo a seis soldados sirios y Damasco lo clasifica como una «clara violación» de la soberanía del país

Imagen de un ataque israelí en Damasco el pasado mes de junio

Israel ha llevado a cabo cientos de ataques en Siria desde que una alianza liderada por islamistas derrocara al antiguo gobernante, Bashar al-Assad, en diciembre.

También ha iniciado conversaciones con las autoridades interinas en Damasco. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria calificó el ataque como «una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas». Añadió que el ataque representaba «una clara infracción de la soberanía e integridad territorial de la República Árabe Siria».

La televisión estatal informó que seis miembros del ejército «fueron asesinados en ataques de drones de ocupación israelí» cerca de Kisweh, en las afueras de Damasco, durante el ataque del martes.

Un funcionario del Ministerio de Defensa había declarado previamente a AFP, bajo condición de anonimato, que un dron israelí había atacado «uno de los edificios militares de la 44ª División».

Más temprano, el martes, la agencia estatal de noticias SANA informó que «un joven fue asesinado en un ataque israelí contra una vivienda en la aldea de Taranja«, en el lado de la línea de armisticio en los Altos del Golán que anteriormente estaba bajo control sirio.

Desde la caída de Assad, Israel ha ocupado gran parte de una zona desmilitarizada patrullada por la ONU en el lado anteriormente controlado por Siria de la línea de armisticio.