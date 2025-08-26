La Presidencia siria regresa a la ONU tras casi seis décadas de ausencia

El presidente sirio Ahmad al Sharaa, que asumió el poder tras el derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre de 2024, intervendrá por primera vez en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el próximo mes de septiembre. Será la primera ocasión desde 1967 en la que un jefe de Estado sirio pronuncie un discurso ante la ONU; desde entonces, ni Hafez ni Bashar al Assad acudieron personalmente, delegando siempre en ministros o embajadores.

La participación de Al Sharaa simboliza la intención del nuevo Gobierno de devolver a Damasco un lugar de relevancia en la comunidad internacional tras décadas de aislamiento y conflictos internos, y representa una oportunidad para proyectar una imagen de apertura y estabilidad ante la comunidad global.

Siria fue uno de los 51 países fundadores de las Naciones Unidas en 1945, apenas un año antes de lograr su independencia definitiva de Francia. A pesar de ello, el país ha mantenido siempre una relación compleja con el organismo, combinando la defensa de su soberanía y la denuncia del colonialismo con una participación activa en los conflictos regionales, especialmente en relación con Palestina e Israel.

Noticia Relacionada EE. UU. lanza una redada en el norte de Siria contra un miembro del ISIS Valeria Benavides La operación, apoyada con helicópteros y drones en Atmeh, terminó con la muerte del sospechoso, considerado un miembro de alto valor del grupo yihadista

La figura de Al Sharaa tampoco está exenta de polémica. Antes de llegar al poder era conocido por su nombre de guerra Abu Mohammed al Jolani, y fue comandante del grupo islamista Frente Nusra , vinculado inicialmente al autodenominado Estado Islámico y luego a Al Qaida, y su misión era liderar Hayat Tahrir al Sham (HTS), el principal grupo rebelde en el noroeste de Siria. Tras años de combate, fue detenido en Camp Bucca por fuerzas estadounidenses, y tras romper con las principales organizaciones yihadistas, Al Sharaa emergió como líder político tras la caída del régimen de los Al Assad.

Su ascenso ha ido acompañado por un giro estratégico hacia la diplomacia, que incluye reuniones con potencias occidentales y el levantamiento de sanciones, como la cancelación de la recompensa de EE.UU. por su captura.

Giros en la diplomacia siria

La visita de Al Sharaa a Nueva York llega tras semanas de intensa actividad diplomática. El Gobierno sirio se ha reunido en París con delegaciones internacionales para discutir asuntos de seguridad regional, cooperación humanitaria y reconstrucción del país.

Por su parte, Siria e Israel avanzan hacia un acuerdo histórico y se registran avances significativos en las negociaciones con su país vecino. Estas mediadas por Estados Unidos, con el objetivo de reactivar el acuerdo de separación de fuerzas de 1974, vigente desde la Guerra de Yom Kipur. Entre los puntos clave se incluyen la desmilitarización del sur de Siria, el fortalecimiento de la misión de la ONU en los Altos del Golán y garantías de seguridad para ambas partes. Este progreso marca la primera aproximación directa entre Damasco y Tel Aviv tras décadas de hostilidad y enfrentamientos indirectos a través de grupos armados y la intervención de terceros países.

El conflicto entre Israel y Siria tiene raíces históricas profundas. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, Siria participó en la guerra árabe-israelí, buscando frenar la consolidación del nuevo Estado. La tensión se intensificó en 1967 durante la Guerra de los Seis Días, cuando Israel ocupó los Altos del Golán, un territorio estratégico que sigue siendo fuente de disputa hasta hoy. Desde entonces, Israel y Siria han mantenido décadas de hostilidad indirecta, con Siria apoyando a grupos armados como Hizbolá y Hamás, e Israel realizando operaciones militares en territorio sirio para proteger su frontera y limitar la influencia iraní. La misión de la ONU en los Altos del Golán (UNDOF) ha sido clave para mantener una zona desmilitarizada y evitar enfrentamientos directos.

La guerra civil siria (2011-2024) y el aislamiento internacional del régimen de los Al Assad profundizaron una distancia aún mayor entre Siria tanto con la ONU como con sus vecinos, algo con lo que el Gobierno de Al Sharaa quiere acabar.