Suscríbete a
ABC Cultural

El arma secreta de Israel para su próxima ofensiva: «Este fusil es letal»

El diseño del Tavor se planteó en los años noventa y, desde entonces, ha sido mejorado y actualizado una infinidad de veces

En los últimos años, el país hebreo ha confirmado que retirará las versiones más antiguas

El origen de Hamás, el grupo terrorista forjado contra los judíos: «Israel existirá hasta que el Islam lo destruya»

Un soldado de las FDI armado con un fusil Tavor
Un soldado de las FDI armado con un fusil Tavor ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Resuenan los tambores de guerra en las lejanas tierras hebreas. Este viernes, el teniente general Eyal Zamir, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), aprobó el nuevo plan para las próximas operaciones militares en Gaza. Ese con el que ... el ejército semita pretende, según informó el país en un comunicado, erradicar a Hamás, liberar a los rehenes de su país y recuperar los restos de sus fallecidos. El golpe se plantea duro, pues Israel cuenta con un arsenal envidiable para un país ubicado en Oriente Medio: tanques, aviones… Y un fusil de asalto nacional que, según explica a ABC el investigador y analista militar José Luis Hernández Garvi, es envidiable: el Tavor. «Es letal», señala el experto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app