Margarita Robles comparece en el Senado para explicar la gestión del Gobierno por los incendios

La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital Al Nasser

Israel asesinó el lunes a 5 reporteros en el doble ataque contra el hospital Al Nasser de Jan Younis

Un ataque israelí al hospital Nasser en Gaza deja al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

Funeral de los palestinos muertos en un ataque israelí contra un campamento de tiendas de campaña, en el hospital Nasser en Jan Younis.
Funeral de los palestinos muertos en un ataque israelí contra un campamento de tiendas de campaña, en el hospital Nasser en Jan Younis. REUTERS
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Despedir a colegas se ha convertido en una triste realidad semanal entre los periodistas de Gaza. Israel asesinó el lunes a 5 reporteros en el doble ataque contra el hospital Al Nasser de Jan Younis -Hossam al-Masri, Mohammad Salama, Maryam Abu Daqqa, Muath Abu ... Taha y Ahmed Abu Aziz- y a un sexto, Hasan Douhan, en la supuesta «zona humanitaria» de Al Mawasi. La condena internacional fue proporcional al silencio en el Estado judío, que trató de pasar página lo antes posible ante una acción que los analistas señalaron como claro ejemplo de crimen de guerra.

