La UE responde a Trump: «No podemos aceptar una amenaza de interferencia en la vida política de Europa»

Los hongkoneses ignoran las elecciones «solo para patriotas»

La cita, marcada por el luto por el incendio y el control del autoritarismo chino, mantiene la participación en cotas mínimas históricas

Los fallecidos del incendio de Hong Kong aumentan a 151 mientras las autoridades culpan a las redes que cubrían las fachadas

El personal de la Comisión de Asuntos Electorales (EAC) cuenta las papeletas después de las elecciones generales del Consejo Legislativo EFE
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

Bajo el luto por el incendio en un complejo residencial que la semana previa acabó con la vida de al menos 159 personas y el férreo control del autoritarismo chino, los hongkoneses acudían este domingo a las urnas con motivo de las elecciones al Consejo ... Legislativo –el órgano parlamentario del territorio–. Una vez más, estos se han expresado con la única forma de protesta tolerada: el silencio.

