Suscribete a
ABC Premium

El devastador incendio en los rascacielos revela la corrupción y la censura en Hong Kong

Bajo la Ley de Seguridad impuesta por China, la Policía detiene a un joven que pedía una investigación

Salvados del incendio de Hong Kong por la rutina: «Solo había ancianos y niños»

Rezos por las víctimas y mensajes de condolencia frente a la urbanización devorada por el fuego en Tai Po
Rezos por las víctimas y mensajes de condolencia frente a la urbanización devorada por el fuego en Tai Po AFP
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Enviado especial a Hong Kong

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras sofocar las llamas, retirar los cadáveres, investigar a la empresa responsable y atender a los desplazados -con ayuda de una apabullante movilización social-, las autoridades de Hong Kong tratan ahora de silenciar la creciente indignación provocada por el incendio del miércoles en el ... complejo residencial de Wang Fuk, una de las catástrofes más devastadoras en la historia moderna del territorio que deja al menos 146 fallecidos según las últimas cifras oficiales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app