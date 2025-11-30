Suscribete a
Salvados del incendio de Hong Kong por la rutina: «En las casas solo había ancianos y niños»

El pastor Chak Ming Yau estaba trabajando en su parroquia y solo pudo ver con impotencia cómo ardía su hogar en los rascacielos incendiados en Hong Kong, cuyo Gobierno silencia ya las protestas contra las irregularidades de las obras de reforma

Supervivientes del horror en Hong Kong: «No nos queda nada»

La Policía entró este sábado en los edificios calcinados para buscar cadáveres
Jaime Santirso

Enviado especial a Hong Kong

Chak Ming Yau se despertó el miércoles sin saber que ese día lo perdería todo. Aquella era una mañana normal, de modo que como tantas otras apagó el despertador, se vistió, desayunó un bocado rápido, se despidió de su mujer y su hijo y salió ... a las calles de Tai Po camino de las oficinas de la Alianza Misionera Cristiana, una iglesia protestante en la que trabaja como pastor. Acababa de abandonar un hogar al que nunca podría regresar.

