Los detenidos por el incendio en los rascacielos de Hong Kong se elevan a 13

Son 12 hombres y una mujer, de entre 40 y 77 años, entre los que figuran los responsables de la empresa de la reforma por irregularidades en los materiales

El devastador incendio en los rascacielos revela la corrupción y la censura en Hong Kong

Altar de homenaje a los fallecidos en el incendio de la urbanización, situada justo detrás.
Altar de homenaje a los fallecidos en el incendio de la urbanización, situada justo detrás.

AFP

La policía de Hong Kong ha detenido hasta la fecha a 13 personas en relación con el gigantesco incendio en un complejo residencial que dejó al menos 151 muertos.

Chan Tung, jefe de seguridad de la policía hongkonesa, ha explicado este lunes que sus agentes « ... abrieron de inmediato una investigación en profundidad por homicidio involuntario», lo que condujo a la detención de 13 personas, entre ellas 12 hombres y una mujer, de entre 40 y 77 años.

