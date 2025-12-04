Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

Xi Jinping insta a Macron a «eliminar interferencias» y «posicionarse en el lado correcto de la historia»

El presidente francés inicia su cuarta visita de Estado a China, con la que pretende desbloquear nuevos acuerdos comerciales

Xi presiona sobre Taiwán a Trump, que confirma que visitará Pekín en abril

Xi Jinping, en su encuentro con Macron. AFP
Corresponsal en Pekín

El presidente francés Emmanuel Macron ha iniciado esta mañana (hora local) su cuarta visita de Estado a China. Esta tiene un marcado carácter económico, pero tiene por contexto general las tensiones comerciales entre el gigante asiático y la Unión Europea a cuenta de los ... aranceles a los coches eléctricos chinos y también la búsqueda de una solución a la invasión rusa de Ucrania.

