Incendio en Hong Kong: la cifra de muertos asciende a 128 al concluir las labores de rescate

La cifra de muertos en el incendio que arrasó un complejo residencial de Hong Kong este miércoles ha ascendido a 128.

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, ha declarado este viernes que han finalizado "los esfuerzos de rescate en el ... complejo residencial, donde el incendio ha causado la muerte de al menos 128 personas".

«Todavía hay decenas de desaparecidos», señala el secretario, en una conferencia de prensa, expresando sus condolencias a los afectados.

