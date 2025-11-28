Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias intensas, nieve y frío

Incendio en Hong Kong: la cifra de muertos asciende a 128 al concluir las labores de rescate

Las autoridades finalizan el operativo de búsqueda en el complejo residencial

Detienen a tres personas por el incendio en un complejo de rascacielos de Hong Kong que ha causado 55 muertos

Un ramo de flores en el lugar del incendio del complejo Wang Fuk Court
Un ramo de flores en el lugar del incendio del complejo Wang Fuk Court

ABC

La cifra de muertos en el incendio que arrasó un complejo residencial de Hong Kong este miércoles ha ascendido a 128.

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, ha declarado este viernes que han finalizado "los esfuerzos de rescate en el ... complejo residencial, donde el incendio ha causado la muerte de al menos 128 personas".

