Francisco Tarín: «En condiciones normales, Irán no necesita más de un mes o dos para conseguir uranio en el grado de bomba»

Estados Unidos ha entrado en guerra con Irán tras haber bombardeado las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz y Isfahán. Ante los impactos de la ofensiva estadounidense, sumados a los que han ido sucediéndose en estos diez días desde que Israel lanzó el primer ataque ... sobre la central de Natanz, quedan incógnitas en el aire por resolver, como si hay riesgo de que suceda un caso similar al de Chernóbil, pero en Oriente Próximo; o si verdaderamente Teherán se encontraba próximo a hacerse con una bomba nuclear.

Francisco Tarín atiende a ABC desde Madrid, aunque reside en París debido a su nuevo puesto como director de suministro de combustible nuclear (Nuclear Fuel Supply Manager) en la 'startup' Thorizon, tras haber sido responsable de aprovisionamiento de uranio enriquecido de Enusa (Empresa Nacional de Uranio) y presidente del subgrupo de enriquecimiento de la Asociación Nuclear Mundial (WNA, por sus siglas en inglés).

—¿Tras los ataques de Israel y EE.UU., cree que hay riesgo radiológico?

—No, de momento no existe tal riesgo. De hecho, es más químico que radiológico porque al hexafluoruro de uranio (UF₆) –que se utiliza en el proceso de enriquecimiento de uranio en las centrifugadoras para aumentar la proporción del isótopo U-235, el requerido para desarrollar armas nucleares– hay que quitarle el flúor. Estos productos fluorados son químicamente más agresivos.

—¿Es el programa nuclear iraní estrictamente pacífico como Teherán defiende?

—Ellos siempre han dicho que no quieren la bomba, pero luego no cumplen los acuerdos que se les marcan. Irán está buscando la bomba nuclear desde hace años. En España tenemos siete centrales nucleares que suministran energía. Sin embargo, no tenemos centrifugadoras, como sí es el caso de Irán, y estas se utilizan para enriquecer uranio.

—¿Cómo puede interpretarse que no es pacífico?

—El límite impuesto para Irán por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) era inferior al 4%. Sin embargo, los inspectores de la agencia determinaron que Irán posee uranio enriquecido al 60%. Nadie lo necesita a ese punto para un programa pacífico, como mucho al 20% para un reactor experimental. En definitiva, mantener uranio al 60% viola los acuerdos alcanzados. Los inspectores del OIEA en Irán sí sabían que había material al 60%, cuando no es lo normal. Su excusa es que siempre se puede disolver para hacerlo comercial. Sin embargo, nadie se lo cree. Teherán ha dado pasos para conseguir la bomba aunque lo nieguen.

—¿Cuál es el proceso para obtener una bomba nuclear?

—Existe una gráfica en forma de curva que muestra el trabajo de enriquecimiento. Si coges mil kilos de uranio natural, entonces necesitas muchas UTS [unidad de trabajo de separación], unas 800, para llegar al 5%. De esa tonelada obtienes aproximadamente unos cien kilos al 5%, las centrifugadoras van enriqueciendo poquito a poquito. Luego, de lo que obtienes, le das más vueltas en las centrifugadoras. Pero, en lugar de 800 UTS, requieres unas 200 para 60 o 70 kilos al 20%. Finalmente, para llegar al 'bomb-grade' (grado de bomba) necesitas menos de 100 UTS. Necesitas una cascada de centrifugadoras –como las 3.000 que se calcula que hay en Fordo–, para pasar de 18 o 20 kilos al 60%, como afirman estar ahora, para diez kilos al 90%, y ya tienes una bomba. No creo que Irán necesite, en condiciones normales, más de un mes o dos. Una vez que tienes el uranio enriquecido, hay que convertirlo en metal. Montarlo en dos semiesferas que formen la ojiva mediante esos diez kilos críticos. No solo es el mes o dos con las centrifugadoras, pero no creo que necesiten más de un año.

Gráfico que representa el trabajo requerido para enriquecer uranio. Hasta el 5%, está considerado como uso pacífico. Entre el 5 y el 25% es el uranio de uso experimental conocido como poco enriquecido para ensayos (HALEU, por sus siglas en inglés). El uranio al 90% es el requerido para armas nucleares FRANCISCO TARÍN / WNA

—¿Por qué el objetivo de EE.UU e Israel es atacar esas instalaciones nucleares?

—Israel y EE.UU. siempre han intentado boicotear el programa nuclear iraní. Para ello, lo importante son las centrifugadoras y su fiabilidad. Una puede ser mejor que otra por muchos factores, pero lo fundamental es que no se rompa. Si se paran y las tienen que arrancar de nuevo, ahí es cuando se pueden romper, tras la cantidad de revoluciones por minuto a la que giran. Si le atacas el suministro eléctrico, como aparentemente hicieron, es posible que se rompan las centrifugadoras. Aunque puedan repararlas, sigues retrasando su programa.

—¿Cree que la guerra escalará hasta utilizar bombas nucleares?

—Israel no se atreverá nunca, o no le dejarán sus aliados. Pero Irán igual sí, no lo sé. Fíjese en la India y Pakistán. En el reciente conflicto entre estas dos potencias nucleares no se atrevieron. No obstante, Irán es más peligroso.