Trump amenaza a Irán con nuevos ataques de «fuerza absoluta»

Donald Trump compareció este sábado por la noche desde la Casa Blanca para anunciar lo que definió como una operación militar «espectacular» contra Irán y, al mismo tiempo, lanzar una advertencia directa: «Si no hacen la paz, los próximos ataques serán mucho mayores y ... mucho más fáciles». O negocian, sin responder, o el régimen teocrático puede darse por acabado.

En un mensaje televisado, flanqueado por su vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseht, el presidente de Estados Unidos explicó que su país había llevado a cabo «bombardeos de precisión masivos» contra tres instalaciones nucleares clave del régimen iraní: Fordo, Natanz e Isfahan.

«Todo el mundo ha oído esos nombres durante años mientras construían este proyecto terriblemente destructivo», dijo, en referencia a la amenaza de una bomba nuclear en manos de la teocracia. «Esta noche puedo informar al mundo de que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente y totalmente destruidas».

El presidente subrayó que la ofensiva lanzada este sábado no supone necesariamente el inicio de una guerra más amplia, pero dejó claro que el futuro depende de la respuesta de Teherán. «Espero que no necesitemos volver a utilizar nuestras fuerzas de esta manera. Eso es lo que deseo», afirmó. «Pero con todo eso dicho, esto no puede continuar. Habrá o paz, o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días. Recuerden, quedan muchos objetivos por atacar. El de esta noche fue, con mucho, el más difícil, y quizá el más letal. Pero si no llega la paz pronto, atacaremos esos otros objetivos con precisión, rapidez y fuerza absoluta».

Trump describió el objetivo de la operación como doble: «la destrucción de la capacidad nuclear de Irán» y «el fin de la amenaza nuclear planteada por el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo». Según él, con estos bombardeos ha comenzado el final de una era de impunidad: «He decidido hace tiempo que no permitiría que esto siguiera ocurriendo. Y no va a continuar».

El mandatario no ocultó la dimensión simbólica de este ataque. «Por 40 años, Irán ha estado diciendo «muerte a América, muerte a Israel». Han estado matando a nuestra gente, volándoles los brazos, volándoles las piernas con bombas al borde de la carretera. Esa era su especialidad», afirmó. «Perdimos a más de mil personas y cientos de miles en todo Oriente Próximo y en el mundo han muerto como resultado directo de su odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general, Qasem Soleimani».

Trump ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero de 2020 mediante un ataque con drones en Bagdad. Soleimani era el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y uno de los principales estrategas militares de Irán. Trump justificó la operación alegando que Soleimani estaba planeando ataques inminentes contra intereses estadounidenses. La acción elevó la tensión entre Estados Unidos e Irán y provocó represalias iraníes, aunque sin escalar a una guerra abierta.

En su intervención de este sábado, Trump también agradeció expresamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien felicitó por lo que consideró una operación conjunta ejemplar: «Trabajamos como un equipo, como quizá ningún otro equipo ha trabajado antes». Dedicó además palabras de reconocimiento al Ejército israelí y a los militares estadounidenses: «Quiero felicitar a los grandes patriotas americanos que pilotaron esas magníficas máquinas esta noche, y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por una operación como no se ha visto en muchas, muchas décadas».