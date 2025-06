Israel ataca a Irán, en directo: número de heridos y muertos y última hora del conflicto en Oriente Próximo hoy

Israel e Irán no se dan tregua y continúan con el cruce de ataques en el cuarto día de escalada militar. El ejército israelí bombardeó varios complejos de la defensa iraní y sitios relacionados con «proyectos de armas nucleares». Teherán, en respuesta, lanzó misiles contra el sur, el centro y el norte de Israel. Los ataques en territorio israelí dejaron al menos 15 muertos y más de 300 heridos leves desde el viernes mientras que en Irán hay al menos 200 muertos y más de 800 personas heridas.

La Guardia Revolucionaria ha lanzado misiles balísticos contra instalaciones de repostaje de aviones de combate israelíes, que según afirman se sirven de la ayuda de Estados Unidos en las bases que tiene el país en la región. Irán ha confirmado el lanzamiento de «decenas» de proyectiles desde bases en Shiraz, Kashan, Qom o Lorestán como parte de la Operación Promesa Verdadera III.

Las potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos e Israel, sospechan que Irán busca hacerse con el arma atómica. Teherán, en cambio, lo desmiente y defiende su derecho desarrollar un programa nuclear con fines civiles.

La Bolsa de Nueva York abrió este lunes al alza, ante la confianza de los inversores en que el conflicto entre Israel e Irán no se extenderá por la región.