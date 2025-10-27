Trump visita Japón mientras crecen las esperanzas de un acuerdo comercial con China

Donald Trump llegó a Japón el lunes, en la siguiente etapa de una gira por Asia que podría llevar al presidente estadounidense y al presidente chino, Xi Jinping, a poner fin a su enconada guerra comercial. En el Air Force One, Trump expresó su ... esperanza de llegar a un acuerdo cuando se reúna con Xi el jueves, e indicó que estaba dispuesto a extender su viaje para reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un. «Tengo un gran respeto por el presidente Xi y creo que vamos a... llegar a un acuerdo», ha declarado Trump a la prensa durante su viaje desde Malasia, donde los comentarios de los negociadores estadounidenses y chinos generaron esperanzas de un acuerdo.

Mientras decenas de personas se congregaban en el aeropuerto de Haneda para tomar fotos, el avión presidencial, en el que también viajaban el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aterrizó al atardecer. Luciendo una corbata dorada, Trump abordó un helicóptero que lo llevaría a las brillantes luces de la metrópolis japonesa, a tiempo para una audiencia vespertina con el emperador.

El martes, se espera que Trump se reúna con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, y pronuncie un discurso en el portaaviones USS George Washington, atracado en la base naval estadounidense de Yokosuka. «He oído cosas fenomenales. (Takaichi) fue un gran aliado y amigo de Shinzo Abe, quien era mi amigo», dijo Trump, refiriéndose al ex primer ministro asesinado. «Eso realmente ayuda a Japón y a Estados Unidos; creo que va a ser genial».

Observando los mercados

El viaje de Trump a Asia, su primera gira por la región desde que regresó al cargo, comenzó en Malasia el domingo con una serie de acuerdos. Esto incluyó recompensar a sus vecinos Camboya y Tailandia con acuerdos comerciales tras firmar conjuntamente su pacto de alto el fuego en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

También llegó a un acuerdo comercial y sobre minerales con Malasia, y procedió a mejorar las relaciones con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Pero el mayor premio para Trump, y para los mercados globales, sigue siendo un acuerdo con China. Trump se reunirá con Xi el jueves en Corea del Sur para su primera reunión cara a cara desde el regreso del republicano de 79 años a la Casa Blanca.

Antes de la llegada de Trump a Malasia, Bessent y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, mantuvieron dos días de conversaciones comerciales.

El viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, afirmó que se había alcanzado un «consenso preliminar». Bessent declaró el lunes, a bordo del Air Force One, que habían acordado «un marco para que el presidente Trump y el presidente Xi decidan». «Va a ser excelente para China, excelente para nosotros», declaró Trump a la prensa en Kuala Lumpur.

El viernes, Takaichi anunció en su primer discurso político que Japón destinaría el 2% de su producto interior bruto a defensa este año fiscal. Pero Washington, que cuenta con unos 60.000 militares en Japón, quiere que Tokio gaste aún más, posiblemente igualando el 5% del PIB prometido por los miembros de la OTAN en junio.

La mayoría de las importaciones japonesas a Estados Unidos están sujetas a aranceles del 15%, menos drásticos que el 25% con el que se amenazó inicialmente. Pero Trump también quiere que Japón importe más productos estadounidenses, como arroz, soja y automóviles, así como las camionetas Ford F-150.

También existen dudas sobre el compromiso de Japón de invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos, como se especifica en su acuerdo comercial de julio. «Lo que espero es que, dado que él (Trump) actúa con decisión, las cosas puedan ir en una dirección positiva para Japón», dijo Sayaka Kamimoto, residente de Tokio de 45 años.

Reunión con Kim, en el aire

Trump tiene previsto llegar a la ciudad portuaria surcoreana de Busan el miércoles, antes de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y se reunirá con el presidente Lee Jae Myung.

Trump también ha alimentado las especulaciones sobre su posible reunión con Kim Jong-un, de Corea del Norte, durante su estancia en la península de Corea. Los dos líderes se reunieron por última vez en 2019 en la Zona Desmilitarizada (DMZ), la zona fronteriza que separa las dos Coreas. «Me encantaría reunirme con él si quisiera. Me llevé muy bien con Kim Jong Un. Me cayó bien. Yo le caí bien a él«, dijo Trump en el Air Force One. Al preguntársele si extendería su viaje para permitir una reunión, respondió: »Bueno, no lo había pensado, pero creo que la respuesta sería sí, lo haría, claro«.