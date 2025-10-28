En España, el Gobierno intenta superar su precariedad forzando la política exterior por el embudo tóxico de la política doméstica: desde el flotador de la flotilla hasta el más que cuestionable postureo con la inversión en defensa. En Estados Unidos es justo al revés. La ... Administración Trump no hace más que aplicar su política doméstica a la política exterior. Con la gran ironía de que a pesar de su fama aislacionista, el trumpismo es un movimiento con obsesiones absolutamente globales, desde Europa hasta Sudáfrica.

Esta dinámica está quedando en evidencia durante la gira iniciada esta semana por el presidente Trump a diversos países de Asia. Durante el trayecto de Tokio a Kuala Lumpur, ha vuelto a trolear con un tercer mandato anticonstitucional. El problema, como siempre ocurre con la Casa Blanca, es el pésimo ejemplo que el trumpismo en su deriva cada vez más autoritoria supone para el resto del mundo.

Debería llamar la atención que en el viaje asiático de Trump, los ideales democráticos brillan por su ausencia. Al final y al cabo, varios de los líderes en la agenda del presidente son autócratas o lideran democracias muy frágiles. Sin embargo, aquí no hay sorpresas. Durante la opulenta gira inaugural por Oriente Próximo, la mayor ovación para Trump se registró en Arabia Saudí tras afirmar que Estados Unidos ya no «les daría lecciones sobre cómo vivir». Sin reparos en calificar al príncipe Mohamed bin Salman como un «gran hombre», a pesar de su historial de hacer kebab con disidentes.

Para demasiados aspirantes a autócratas por todo el mundo, Donald Trump se ha convertido en un héroe maléfico, impune y con lo más parecido a un cheque en blanco por parte de los poderes legislativo y judicial. Le precede su sobrada capacidad para demoler los pilares básicos de una democracia hasta ahora de referencia como la americana. Lo que es aceptable para MAGA, también lo es para el resto del mundo. La ciudad brillante sobre la colina se está apagando con tanta incompetencia, corrupción y sectarismo.