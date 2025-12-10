Suscribete a
ABC Premium
Última Hora
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el líder de Extremoduro

Análisis

El escenario europeo de seguridad se cimbrea

La nueva estrategia de EE.UU., en la que Rusia desaparece como amenaza directa, es un torpedo apuntando bajo la línea de flotación aliada

Zelenski y sus aliados europeos se alejan aún más del plan de paz de Trump

Volodímir Zelenski, durante su visita a Giorgia Meloni en el palacio Chigi
Volodímir Zelenski, durante su visita a Giorgia Meloni en el palacio Chigi Ep
Pedro Pitarch

Pedro Pitarch

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Simultáneamente con las operaciones militares en el teatro ucraniano, la diplomacia de alto nivel está vigorizando el escenario geopolítico. Fue el plan de paz de 28 puntos de Trump, presentado el 20 de noviembre, lo que abrió una ventana a la esperanza de paz, ... originando una cascada de encuentros internacionales rastreando tal ilusión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app