Orbán desafía a la UE prometiendo a Putin que seguirá comprando petróleo ruso

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aceptado este viernes la propuesta del primer ministro húngaro, Viktor Orbán , para albergar una cumbre con Estados Unidos en Budapest, la capital de Hungría, y mantener conversaciones sobre la invasión rusa de Ucrania.

Putin, que ha dado ... las gracias a Orbán por su disposición durante un encuentro entre ambos en Moscú, la capital de Rusia, ha recalcado la importancia de las relaciones bilaterales entre los dos países, basadas en el «pragmatismo», según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Sobre la posibilidad de que la delegación rusa se reúna en Budapest con altos cargos estadounidenses, el presidente ruso ha dicho conocer la «postura de Hungría respecto al asunto ucraniano», la cual considera «equilibrada».

«Gracias por la respuesta sobre un posible encuentro con el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) en tu país. La idea de mantener estas conversaciones sale del propio Trump, es su propuesta. Si las conversaciones llevan al uso de Budapest como lugar de encuentro, estará dispuesto», ha aseverado.

«Las relaciones entre Rusia y Hungría se mantienen y siguen desarrollándose a pesar de todas las dificultades con las que contamos hoy en día», ha sostenido, al tiempo que acusó a «restricciones externas» de parte del «descenso del comercio» entre las partes. «Aún así», ha sostenido, «la cooperación en materia energética entre las partes es muy extensa y hay más preguntas que merecen respuesta», ha apostillado.

Moscú, cita clave

Orbán prometió el viernes durante su visita a Moscú que seguirá siendo un proveedor clave de energía para su país, que enfrenta presiones de la UE y Estados Unidos para reducir el consumo de energía rusa. «Quisiera reiterar que los suministros energéticos procedentes de Rusia constituyen la base del abastecimiento energético de Hungría ahora y seguirán siéndolo en el futuro», afirmó el líder nacionalista, sentado junto al presidente ruso, Vladímir Putin.

El líder húngaro, que se reúne con Putin por decimocuarta vez, ha mantenido estrechos vínculos con el Kremlin a pesar de la guerra de Rusia en Ucrania, que provocó 19 rondas de sanciones de la UE y una drástica reducción de la dependencia energética rusa.

Este mes, Estados Unidos otorgó a Hungría una exención de las sanciones para utilizar petróleo y gas rusos, después de que Orbán presionara para obtener un indulto durante una reunión amistosa con Trump en Washington.