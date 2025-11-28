Suscribete a
Orbán desafía a la UE prometiendo a Putin que seguirá comprando petróleo ruso

El líder ruso acepta la propuesta del primer ministro húngaro para albergar una cumbre con Estados Unidos en Budapest

Orbán apoya sin matices el plan de paz de Trump para Ucrania y se desmarca de la UE

Orbán y Putin en Moscú
Orbán y Putin en Moscú EFE

Agencias

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aceptado este viernes la propuesta del primer ministro húngaro, Viktor Orbán , para albergar una cumbre con Estados Unidos en Budapest, la capital de Hungría, y mantener conversaciones sobre la invasión rusa de Ucrania.

Putin, que ha dado ... las gracias a Orbán por su disposición durante un encuentro entre ambos en Moscú, la capital de Rusia, ha recalcado la importancia de las relaciones bilaterales entre los dos países, basadas en el «pragmatismo», según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

