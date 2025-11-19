Suscribete a
Santos Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses interno

Estados Unidos trabaja con Rusia en un plan de paz de 28 puntos para el fin de la guerra en Ucrania

El portal Axios tuvo acceso a un borrador de esta propuesta, centrada en cuatro grandes áreas como la retirada completa de Ucrania de las regiones de Donetsk, Lugansk y la reducción del Ejército ucraniano

Tras su paso por Atenas, París y Madrid, Zelenski se reunió con Recep Tayyip Erdogan en Ankara con el objetivo de «reavivar el proceso de negociación» con Rusia

Edificio bombardeado en la localidad ucraniana de Ternopil
Edificio bombardeado en la localidad ucraniana de Ternopil AFP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Volodímir Zelenski trabaja contra el reloj. Los rusos avanzan, cada vez tienen más cerca hacerse con el control de una ciudad clave en el frente del Este como Pokrovsk y el presidente ucraniano visitó la cuarta capital de los últimos días para recabar apoyos. Tras ... su paso por Atenas, París y Madrid, Zelenski se reunió con Recep Tayyip Erdogan en Ankara con el objetivo de «reavivar el proceso de negociación» con Rusia. Poner fin a la guerra y acelerar los esfuerzos de intercambio de prisioneros fueron los puntos clave de la reunión mantenida por los dos presidentes en la capital turca.

