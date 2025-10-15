Suscribete a
EE.UU. presiona en la reunión de la OTAN para que inviertan más en la iniciativa armamentística para Ucrania

Los estados miembros del Tratado Atlántico debaten el refuerzo de las defensas de su flanco oriental frente a las incursiones rusas en el espacio aéreo aliado

EE.UU. insiste en el compromiso con el 5% de gasto militar, «incluida España»

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la reunión de los estados del Tratado Atlántico en Bruselas
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la reunión de los estados del Tratado Atlántico en Bruselas EFE

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, que se encuentra en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada en Bruselas; ha asegurado a la prensa que Washington espera que los estados miembros «inviertan más en la inicitiva armamentística de ... la Lista de Requisisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés). Además, ha añadido que espera que sus socios aumenten sus capacidades militares y su potencia de fuego.

