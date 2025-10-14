Trump sube el tono contra Sánchez: califica de «irrespetuoso» el gasto en defensa de España y vuelve a amenazar con aranceles

Donald Trump ha expresado este martes su malestar con el Gobierno de España por no haber elevado su gasto en defensa al 5% del PIB, como exige Washington a sus aliados. «Estoy pensando en castigarles con aranceles. Han hecho algo muy muy incorrecto ... para la OTAN», ha afirmado durante su reunión con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

«Estoy muy descontento con ellos. Es el único país que no ha subido su cifra al 5%. Todos los demás lo han hecho», ha dicho el mandatario. Y ha añadido: «A España le está yendo bien económicamente, pero no cumple. Se beneficia de la protección automática de la OTAN por su ubicación, y eso no es justo».

Trump ha calificado la actitud del Gobierno español de «muy irrespetuosa hacia la OTAN» y ha subrayado que «está protegida, incluso sin pagar»: «Eso no puede continuar». En tono irónico, ha agregado: «Está en medio, protegida por todos los lados. ¿Qué vas a hacer? ¿Atravesar otros países para atacar España? No. Pero eso no cambia el hecho de que no pagan su parte».

El presidente ya había propuesto el jueves pasado echar a España de la OTAN por el mismo motivo, cuando afirmó que «quizá deberían expulsarlos de la Alianza» durante la visita del presidente finlandés, Alexander Stubb. Las tensiones entre ambos Gobiernos se reavivaron tras el breve y distante saludo que Trump y Pedro Sánchez mantuvieron el lunes en Egipto durante la cumbre internacional por la paz en Gaza.

Mientras Trump elogiaba a Finlandia por su incremento del gasto militar y su «trabajo fantástico» dentro de la Alianza, volvió a señalar a España como «el único rezagado» y recordó que destina solo el 1,2% del PIB a defensa, lejos del objetivo del 5% acordado en la cumbre de La Haya.