Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump sube el tono contra Sánchez: califica de «irrespetuoso» el gasto en defensa y amenaza con aranceles

Trump sube el tono contra Sánchez: califica de «irrespetuoso» el gasto en defensa de España y vuelve a amenazar con aranceles

El presidente de Estados Unidos afirma que España recibe protección automáticamente por su ubicación

Trump, sobre Hamás: «Si no se desarman, nosotros los desarmaremos, quizá con violencia»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump AFP
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump ha expresado este martes su malestar con el Gobierno de España por no haber elevado su gasto en defensa al 5% del PIB, como exige Washington a sus aliados. «Estoy pensando en castigarles con aranceles. Han hecho algo muy muy incorrecto ... para la OTAN», ha afirmado durante su reunión con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app