Ucrania espera los Tomahawks de EE.UU. para frenar a Rusia

Los misiles que Trump estudia entregar tienen un alcance de 2.500 kilómetros y alterarían el curso de la guerra

Un ataque «masivo» ruso de «más de 12 horas» deja cuatro muertos y 30 heridos en Ucrania

Un misil de crucero Tomahawk, capaz de alcanzar miles de kilómetros, en vuelo
Un misil de crucero Tomahawk, capaz de alcanzar miles de kilómetros, en vuelo
Miriam González

Kiev

Donald Trump ha tomado «una especie de decisión» sobre el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. Kiev y Moscú siguen de cerca la postura de Washington, aunque por razones opuestas. El Kremlin califica el tema de «extremadamente preocupante», según su portavoz Dmitry Peskov, mientras ... que Volodímir Zelenski ha mantenido dos conversaciones «muy productivas» con Trump sobre el refuerzo de las capacidades de largo alcance de Ucrania.

