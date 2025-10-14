Suscribete a
EE.UU. insiste en que «todos los aliados» deben comprometerse con el 5% en gasto militar, «incluida España»

El embajador estadounidense ante la OTAN ha asegurado que no hay «excepciones ni salvedades» y ha evitado valorar la hipótesis de expulsión planteada por Trump

Pedro Sánchez junto a Donald Trump el pasado lunes en Egipto.
Pedro Sánchez junto a Donald Trump el pasado lunes en Egipto. ep

El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha reiterado este martes que «todos los aliados», «incluida España», deben comprometerse con el objetivo de gasto militar del 5% del PIB acordado en la cumbre de líderes aliados de La Haya, ya que no hay ... «excepciones ni salvedades» al pacto, aunque ha evitado valorar la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de expulsar a España.

