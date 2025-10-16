Suscribete a
Juan del Val gana el Premio Planeta

EE.UU. da por completada la Fase 1 del pacto para Gaza y afirma que Hamas no viola el acuerdo

Entre los voluntarios para formar una fuerza internacional en la Franja figuran Indonesia, Egipto, Catar, Azerbaiyán y Turquía

De las calles de Údine a las de Tenerife: el deporte actúa contra Israel como si no hubiera plan de paz

El grupo terrorista se resiste a desarmarse e impide que Gaza reviva

El presidente estadounidense, Donald Trump
David Alandete

Corresponsal en Washington

La Casa Blanca afirma que Hamásha cumplido con la entrega de los 20 rehenes vivos, tal como establecía la Fase 1 del acuerdo para Gaza, según explicaron altos funcionarios estadounidenses en una conversación con la prensa este miércoles. Los asesores confirmaron ... que se han producido retrasos en la recuperación de los cuerpos de los fallecidos que aún quedan por entregar, pero insistieron en que no existe, por ahora, una violación del pacto.

