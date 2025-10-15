La Autoridad Palestina condena las ejecuciones «extrajudiciales» llevadas a cabo por Hamás, que busca recuperar el control de Gaza

La Presidencia de la Autoridad Palestina (AP) ha condenado «enérgicamente» las ejecuciones «extrajudiciales» llevadas a cabo por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en los últimos días, después de que varios medios palestinos hayan informado de la detención de «un gran número» de miembros ... de milicias rivales y la ejecución de algunos.

Para la Autoridad Palestina, presidida por Mahmud Abbás, la actuación de Hamás es un delito, «una flagrante violación de los derechos humanos y un grave atentado contra el principio del Estado de derecho«, según ha recogido la agencia palestina Wafa. »Refleja la insistencia del movimiento en imponer su autoridad mediante la fuerza y el terror«, ha añadido en un texto en el que responsabiliza «plenamente» a Hamás.

Las detenciones y ejecuciones llevadas a cabo por el grupo «atentan contra los intereses supremos de nuestro pueblo», subraya el comunicado en el que la AP ha argumentado que la lucha de Hamás por consolidar su poder en la Franja de Gaza «sirven de pretexto para la ocupación, impiden la reconstrucción, perpetúan las divisiones e impiden el establecimiento de un Estado palestino libre e independiente».

En este sentido, el Gobierno palestino reconocido internacionalmente ha pedido el cese «inmediato» de estas actuaciones y que todos los implicados en ellas «rindan cuentas en el marco del derecho y la justicia palestinos legítimos». Así, ha defendido que la Franja de Gaza es «parte integral del Estado de Palestina», en manos de la propia AP, que ha reivindicado el restablecimiento de las «instituciones legítimas» como única manera de terminar con el «en el marco del derecho y la justicia palestinos legítimos».

Hamás busca hacerse con el control en Gaza

Hamás se encuentra luchando por restablecer su control en las zonas de Gaza de las que se retiró el ejército de Israel, a la espera de nuevas negociaciones sobre el plan promovido por Estados Unidos que busca excluirlo del gobierno del territorio.

El movimiento islamista que gobierna en Gaza difundió imágenes en su canal de televisión que muestran la ejecución de ocho personas acusadas de ser «colaboradores» de Israel en plena calle, tras la retirada del ejército israelí después de dos años de guerra.

El video, cuya autenticidad, fecha o lugar no pudo ser confirmado de inmediato por la AFP, muestra a combatientes de Hamás ejecutando en la calle a ocho hombres con los ojos vendados, atados y de rodillas.