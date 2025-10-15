Hamás afirma haber entregado todos los restos mortales de los rehenes a los que ha podido acceder

Hamas ha afirmado este miércoles haber devuelto a Israel los restos mortales de todos los rehenes fallecidos a los que ha podido acceder y que necesitará equipo especial de recuperación para acceder a más cadáveres, prometidos en virtud del acuerdo de alto el ... fuego.

«La Resistencia ha cumplido su compromiso con el acuerdo entregando a todos los prisioneros israelíes vivos que tenía bajo su custodia, así como los cadáveres a los que podía acceder», ha asegurado el brazo armado del movimiento palestino en un comunicado publicado en las redes sociales.

Y ha añadido: «En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren grandes esfuerzos y equipos especiales para su recuperación y extracción. Estamos realizando un gran esfuerzo para cerrar este asunto».

La Cruz Roja se ha dirigido este miércoles a última hora de la tarde hacia el punto acordado por Hamás para recuperar más cuerpos de los rehenes fallecidos, según el Ejército de Israel. Las fuerzas armadas no han concretado la cifra, pero el grupo terrorista había anunciado que serían dos cadáveres.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]