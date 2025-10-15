Suscribete a
Hamás afirma haber entregado todos los restos mortales de los rehenes a los que ha podido acceder

El Ejército israelí no ha precisado cuántos cadáveres recibiría, pero Hamás afirmó que serían dos

Hamas ha afirmado este miércoles haber devuelto a Israel los restos mortales de todos los rehenes fallecidos a los que ha podido acceder y que necesitará equipo especial de recuperación para acceder a más cadáveres, prometidos en virtud del acuerdo de alto el ... fuego.

