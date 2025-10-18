Suscribete a
ABC Premium

EE.UU. deportará a los supervivientes del último ataque a un narcosubmarino en lugar de mantenerlos detenidos

Aunque su embarcación fue bombardeada en el Caribe por, presuntamente, llevar droga, no serán acusados, sino trasladados a Colombia y Ecuador

Un nuevo ataque militar de EE.UU. a una narcolancha en el Caribe deja por primera vez supervivientes

EE.UU. deportará a los supervivientes del último ataque a un narcosubmarino en lugar de mantenerlos detenidos

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando medidas para deportar a los dos supervivientes de un ataque perpetrado el jueves en el Caribe, en lugar de buscar su detención militar prolongada al estilo de prisioneros de guerra, según informaron ... este sábado a Reuters cuatro funcionarios estadounidenses y una fuente familiarizada con el tema.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app