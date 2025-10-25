Suscribete a
Ofensiva de EE.UU. contra narcolanchas: 43 muertos, diez ataques y, por primera vez, de noche

En la última operación, en la madrugada del jueves al martes, murieron seis personas, según ha confirmado el secretario de Guerra, Pete Hegseth

EE.UU. también atacará al narco en suelo colombiano y venezolano

Imagen compartida por Hegseth sobre la última narcolancha eliminada por EE.UU. en el Caribe
Imagen compartida por Hegseth sobre la última narcolancha eliminada por EE.UU. en el Caribe
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El Gobierno de Donald Trump anunció este viernes la ejecución del décimo ataque contra un barco sospechoso de transportar droga. Fue el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien comunicó la operación militar. En un mensaje en redes sociales, Hegseth detalló que el barco era ... operado por el Tren de Aragua, el grupo criminal que la Administración Trump ha designado como organización terrorista, y que en la operación murieron «seis narcoterroristas».

