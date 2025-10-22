Suscribete a
ABC Premium

Dimite el presidente de la empresa que opera el funicular de Lisboa tras el accidente que dejó 16 muertos

Pedro de Brito, presidente del Consejo de Administración de Carris, le ha presentado su renuncia y la de todos los miembros del consejo al alcalde de la ciudad

El cable roto del funicular de Lisboa no cumplía con la normativa para el transporte de personas

Los bomberos acuden tras el accidente del funicular.
Los bomberos acuden tras el accidente del funicular. EFE

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Consejo de Administración de Carris, Pedro de Brito Bogas, ha presentado su dimisión después de que la Oficina de Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios (GPIAAF) concluyera esta semana en un informe preliminar que el cable del funicular accidentado a ... principios de septiembre y que dejó 16 muertos no estaba certificado para el transporte de personas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app