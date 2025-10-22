Dimite el presidente de la empresa que opera el funicular de Lisboa tras el accidente que dejó 16 muertos

El presidente del Consejo de Administración de Carris, Pedro de Brito Bogas, ha presentado su dimisión después de que la Oficina de Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios (GPIAAF) concluyera esta semana en un informe preliminar que el cable del funicular accidentado a ... principios de septiembre y que dejó 16 muertos no estaba certificado para el transporte de personas.

De Brito se ha reunido este miércoles con el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, y le ha presentado su renuncia, que ha extendido «a todos los miembros restantes» del Consejo de Administración de la compañía, que opera el funicular. El regidor ha «aceptado y comprendido los motivos presentados» y ha considerado que es «esencial» el nombramiento de los que serán sus sucesores.

Moedas ha destacado «la profesionalidad y valentía» con la que, durante el momento más difícil de su mandato, tras el trágico accidente del funicular de Gloria, el actual Consejo de Administración defendió «los intereses de la empresa».

Asimismo, ha explicado que el actual consejo garantizará la gestión de la entidad, dentro de los plazos legales, hasta que se elija al nuevo presidente y junta directiva. Por último, ha remarcado su compromiso con restaurar «lo antes posible» la plena confianza y credibilidad de una empresa «esencial» para Lisboa.

El cable que unía ambas cabinas, permitiendo así su movimiento con un mecanismo de contrapeso, se rompió el 3 de septiembre sobre las 18.00 horas (hora local), lo que provocó que el funicular descarrilara, causando la muerte de 16 personas de ocho países, así como una veintena de heridos.