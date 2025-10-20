Suscribete a
ABC Premium

El cable roto del funicular de Lisboa no cumplía con la normativa para el transporte de personas

En el accidente fallecieron 16 personas y otras 20 resultaron heridas

El accidente del funicular en Lisboa se produjo tras la desconexión del cable entre las dos cabinas

Imagen del funicular accidentado
Imagen del funicular accidentado
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cable que se rompió en el Elevador da Glória, en Lisboa, provocando el accidente que dejó 16 muertos y más de una veintena de heridos, no estaba certificado para el transporte de personas. Así lo concluye el informe preliminar del Gabinete de Prevención ... e Investigación de Accidentes con Aeronaves y de Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), que apunta además a fallos en la adquisición y el mantenimiento del material por parte de la empresa pública Carris. El documento revela que el cable que unía las dos cabinas del histórico funicular —que conecta la Baixa lisboeta con el Bairro Alto— no cumplía las especificaciones técnicas exigidas y fue erróneamente adquirido durante un proceso interno de compra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app