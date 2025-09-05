Suscribete a
Crisis en Downing Street: la dimisión de Angela Rayner desata el primer gran terremoto dentro del Gabinete de Keir Starmer

El primer ministro declaró sentirse «muy triste» por la salida de su viceprimera ministra, pero inmediatamente después se puso a reajustar las principales carteras

Dimite la número dos de Starmer, responsable de Vivienda, tras admitir un error fiscal en la compra de un piso

El Gobierno había iniciado unos días antes un reajuste de la maquinaria con relevos de altos cargos y de apoyos en el Tesoro y en Downing Street
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

La primera gran crisis del Gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, se desencadenó este viernes con la dimisión de Angela Rayner, figura clave del laborismo contemporáneo y hasta este día viceprimera ministra, titular de Vivienda y número dos del partido, tras la ... conclusión de una investigación independiente que determinó que aunque actuó de buena fe, no había cumplido los estándares ministeriales a raíz de un error fiscal relacionado con la compra de un piso valorado en 800.000 libras.

