Sánchez y Starmer se reúnen en Londres para reforzar relaciones bilaterales tras acuerdo sobre Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se saluda con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles en Londres al primer ministro británico, Keir Starmer, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales de dos países en buena sintonía tras el acuerdo alcanzado en junio sobre Gibraltar.

Ese acuerdo prevé eliminar las barreras físicas y los controles de personas y mercancías en el paso fronterizo terrestre para acceder a Gibraltar, un enclave británico en el sur de la península ibérica.

Noticia Relacionada Sánchez planea ofrecer a Puigdemont un encuentro en La Moncloa en primavera Salvador Sostres El PSOE calcula que para entonces la amnistía del líder de Junts, que acusa al Gobierno de usar el Tribunal Constitucional a su conveniencia para acelerar o ralentizar fallos, ya estará resuelta

Sánchez y Starmer hablarán sobre todo de temas comerciales, aunque podrían abordar otros asuntos como la situación en Ucrania y Gaza o la migración.

Primer encuentro institucional desde 2020

En este encuentro, el primero institucional entre ambos países desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea en 2020, participarán también empresarios y los dos ministros de Economía, Carlos Cuerpo y Rachel Reeves.

La visita de Sánchez es la primera de un presidente del Gobierno español a Downing Street desde la reunión de Mariano Rajoy con Theresa May en 2017.

La reunión bilateral llega tras el pacto del 11 de junio en Bruselas, en el que se acordó que todos los controles físicos en Gibraltar se llevarán a cabo en el puerto y el aeropuerto del enclave británico y no en su frontera terrestre, que diariamente atraviesan unas 15.000 personas, en su mayoría para trabajar.