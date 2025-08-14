El ministro de Exteriores británico se enfrenta a una multa tras pescar con el vicepresidente de EE.UU. sin licencia en el Reino Unido

La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, fue a pescar con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, a su retiro en la campiña inglesa. Ahora, podría ser multado por ello.

El miércoles, Lammy se presentó ante el organismo de control medioambiental del Reino Unido por pescar sin licencia de pesca, una infracción en Gran Bretaña que podría acarrearle una multa de 2.500 libras (unos 2.900 euros).

«El secretario de Relaciones Exteriores escribió a la Agencia de Medio Ambiente por un descuido administrativo que implicó que no se adquirieran las licencias apropiadas para pescar en un lago privado como parte de un compromiso diplomático en Chevening House la semana pasada», dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Tan pronto como el ministro de Asuntos Exteriores tuvo conocimiento del error administrativo, adquirió con éxito las licencias de pesca con caña pertinentes», añadió el portavoz.

Vance y Lammy fueron fotografiados por los medios invitados mientras pescaban en el lago de la residencia de campo del ministro de Asuntos Exteriores en Chevening, en el sureste de Inglaterra, antes de una reunión bilateral como parte de las vacaciones de trabajo del vicepresidente en Gran Bretaña.

Vance bromeó ante la cámara diciendo que la única tensión en la relación especial entre Estados Unidos y Gran Bretaña era que, si bien sus tres hijos habían pescado, el ministro de Asuntos Exteriores británico no.

En Inglaterra y Gales, toda persona de 13 años o más debe poseer un permiso para pescar en aguas dulces, según las normas vigentes de la Agencia de Medioambiente.