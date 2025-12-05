Suscribete a
ABC Premium

Un consejero del ente electoral de Honduras acusa a los partidos Liberal y Nacional de fraude

Denuncia una «injerencia extranjera» mientras el subsecretario de Estado de EE.UU. insta a los partidos a «defender la independencia» del órgano

El candidato de Trump, Asfura, adelanta al liberal Nasralla en las elecciones de Honduras

Nasralla avanza y se pone por delante del candidato de Trump en Honduras

Marlon Ochoa, secretario del organismo electoral hondureño, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras
Marlon Ochoa, secretario del organismo electoral hondureño, se dirige a los medios durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras Reuters

EP

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras Marlon Ochoa, designado por el oficialismo, ha denunciado este jueves un «fraude» en las elecciones generales del que ha culpado tanto al resto del órgano como al «bipartidismo» que conformarían el Partido Liberal, ... representado en los comicios por el conservador Salvador Nasralla, y el Partido Nacional, cuyo candidato es el ultraderechista Nasry Asfura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app